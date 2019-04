Schetyna: PIS zapłaci w wyborach za strajk

Jeżeli dyrektor szkoły nie będzie chciał przeprowadzać klasyfikacji to burmistrz będzie brał dziennik lekcyjny? To jest absurdalne. W jakim kraju my żyjemy? – pytał w programie "Graffiti" w Polsat News szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. To komentarz do zmiany prawa, która ma umożliwić wystawienie ocen bez strajkujących nauczycieli.

Do Sejmu wpłynął rządowy projekt nowelizacji prawa oświatowego, który zakłada, że dyrektorzy będą mieli prawo dopuszczenia uczniów do matury. Założenia "ustawy maturalnej" przedstawił premier Mateusz Morawiecki.

Przewodniczący PO w Polsat News odniósł się do ekspresowego tempa prac w Sejmie: – Organizacja pracy Sejmu wygląda jak organizacja państwa i to mnie przeraża. To kompletny zestaw amatorów, którym wszystko wypada z rąk – ocenił Grzegorz Schetyna.

Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera poinformował, że w czwartek projektem ws. matur zajmie się Sejm. Pierwsze czytanie odbędzie się o godz. 11:30; głosowanie możliwe jest ok. godz. 14 - wynika z harmonogramu, zamieszczonego na stronie internetowej Sejmu. Tego samego dnia wieczorem nowelą ma zająć się Senat.

Szef Platformy nie ma wątpliwości, że za sytuację w oświacie i formę strajku nauczycieli odpowiedzialność ponosi rząd. – Nie szanuje się szkoły i nauczycieli. Ostrzegaliśmy przed deformą edukacji pod rządami minister Anny Zalewskiej. PiS zapłaci w wyborach za to co zrobił z polską szkołą – stwierdził.

W ocenie Schetyny strajk jest skierowany przeciw rządowi i to rząd powinien pomóc w przeprowadzeniu matur. Dodaje, że premier i minister finansów muszą jak najszybciej przedstawić swoją propozycję nauczycielom.

– Nie jesteśmy republiką bananową, żeby szef PiS-u podejmował decyzje poza formułą parlamentu. Rządzący uciekają się do parlamentarnej większości i do prezydenta, który wykonuje polecenia partyjne, a to jest fatalne – zakończył Schetyna.

