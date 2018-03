Schetyna o oświadczeniu Departamentu Stanu USA: to nie było dementi

Przewodniczący PO odniósł się do oświadczenia, które złożyła rzeczniczka Departamentu Stanu USA. Zdaniem Schetyny, strona amerykańska wcale nie zaprzeczyła doniesieniem, według których prezydent i wiceprezydent Stanów Zjednoczonych mieli nie spotykać się z polskimi politykami.

- Dokładnie wsłuchiwałem się w argumenty i w to, co mówiła pani rzecznik prasowa Nauert. Tam było bardzo wyraźnie powiedziane, że spotkania nie są planowane. Wczorajsze oświadczenie to nie było dementi - tłumaczył lider PO na antenie TOK FM.