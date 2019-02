Sauna Cup 2019 w Termach Maltańskich

W najbliższy weekend najgorętszym miejscem w Polsce będzie Świat Saun w Termach Maltańskich. Najlepsi saunamistrzowie z całej Polski zmierzą się w turnieju Sauna Cup 2019.

Po raz trzeci z rzędu saunarium Term Maltańskich będzie gospodarzem jednych z najbardziej prestiżowych zawodów saunamistrzów w Polsce. Stawką zawodów jest nie tylko miejsce na podium ale także awans do Mistrzostw Polski Saunamistrzów, które odbędą się w maju w Czeladzi. Do rywalizacji w Poznaniu przystąpi aż 28 zawodników i zawodniczek, którzy będą rywalizować w turnieju indywidualnym i drużynowym. Nie zabraknie medalistów Mistrzostw Świata i Europy z Anną Kluczyńską i Zbigniewem Owczarkiem na czele.

Profesjonalni sędziowie oceniać będą nie tylko technikę rozprowadzania ciepła i aromatów, ale również scenografię, przygotowane stroje oraz walory artystyczne występu. Seanse turniejowe Sauna Cup są bowiem istnym spektaklem w saunie, ze scenariuszem, znakomitą choreografią oraz muzyką. Nie sposób porównać takiego show do standardowego seansu parowego.

Najlepsi zawodnicy i zawodniczki otrzymają przepustkę do Mistrzostw Polski Saunamistrzów. Do najważniejszych zawodów w kraju zakwalifikuje się 5 zawodników indywidualnych i 5 drużyn.

Sobotnie zmagania rozpoczną się o godzinie 14:00 i zakończą się o 21:30. Niedzielna rywalizacja potrwa od 12:00 do 19:30. Seanse będą odbywać się co 45 minut w Saunie Panorama, która może pomieścić aż 100 osób. Bilety na Sauna Cup są dostępne w przedsprzedaży. Ceny wejściówek rozpoczynają się od 99 złotych. Zapraszamy do udziału w tej najbardziej efektownej imprezie saunowej roku.