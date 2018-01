Saudyjczycy wspierają polskich muzułmanów. Nie powstrzyma ich kontrola MSWiA i sprzeciw Tatarów

Król Arabii Saudyjskiej ma dla polskich Tatarów podarunek: postawi w Białymstoku Muzułmańskie Centrum Kultury i Edukacji. Inwestycja wzbudziła wątpliwości u Joachima Brudzińskiego, który zlecił jej kontrolę. Sam przedstawiciel Tatarów mówi, że jest niepotrzebna. Jednak mufti Tomasz Miśkiewicz obstaje przy swoim: centrum powstanie, a negocjacje warunków dobiegają już końca

Zdaniem Tomasza Miśkiewicza, muftiego Muzułmańskiego Związku Religijnego RP, wsparcie Arabii Saudyjskiej nie powinno nikogo dziwić. - Królestwo wspomaga inicjatywy mniejszości muzułmańskich w różnych zakątkach świata - zauważa w rozmowie z Wirtualną Polską. Jednak obawy ma przedstawiciel Tatarów: - Nie wiadomo, co się kryje pod płaszczykiem islamu, takie czasy - mówi Bronisław Talkowski, przewodniczący Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Kruszynianach.

Przekażą środki, a nie wpływy

Napływ pieniędzy z kraju arabskiego nie musi oznaczać ideologicznego wpływu. Tak uważa Tomasz Miśkiewicz, który te dwie kwestie zdecydowanie rozgranicza - Jeżeli ktoś coś sponsoruje, to nie można od razu go oskarżać o wpływy - stwierdza. Jak tłumaczy, to jego związek będzie odpowiedzialny za program nauczania, organizację wydarzeń i administrację. Nie widzi żadnych różnic w tym, jak działa Arabia Saudyjska, a jak polski Kościół katolicki. - Kościół wspiera Chrześcijan w Afryce, a kraje arabskie muzułmańskie mniejszości - ocenia.