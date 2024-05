Sasin zdobył się na przeprosiny. Gorzkie słowa na antenie

- Nie mam sobie nic do zarzucenia, nasi radni zdradzili. Nie usłyszeli, że nie zostaną w zarządzie partii w regionie. Nie było jeszcze takich rozmów. Było kilka takich przypadków wcześniej. Wypaczana jest wola wyborców. Chcę, by to się skończyło, że osoby, które nie dają rękojmi, będą na listach. Nie może być tak, że radni będą zdradzać wolę wyborców - zadeklarował Sasin.