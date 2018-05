Sasin nie rozumie manifestujących w Sejmie. "Ten protest nie ma uzasadnienia"

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta nie widzi powodów, dla których rodzice osób niepełnosprawnych kontynuują protest w Sejmie. - Rząd spełnił postulaty demonstrantów. Żywa gotówka to pretekst, aby protest trwał - twierdzi Jacek Sasin.

Sasin odniósł się także do pomysłu daniny solidarnościowej. - Takie przepisy jakie chcemy wprowadzić obowiązują w wielu krajach i to w znacznie wyższym wymiarze. My proponujemy 4 proc. powyżej miliona. Najbogatsi od tego nie zbiednieją, a nam przyniesie to miliard zł. - podsumował.