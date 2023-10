Sąsiedzi Sebastiana M. zabrali głos. "Za dużo kasy"

Dziennikarze "Interwencji" dotarli również do sąsiadki tragicznie zmarłej rodziny. - Dobrzy sąsiedzi, bardzo zgodni byli, wspaniali ludzie. Ja ich znałam od urodzenia. Do dzisiaj przeżywam. Po prostu płakać mi się chce. Jak wchodził na parterze, to było słychać do samego czwartego piętra, że Oliwier idzie - wspomina kobieta.