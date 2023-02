Sąsiadka była w szoku. W nocy zapukały płaczące dzieci

26-letnia kobieta zostawiła dwie córeczki w wieku 2 i 5 lat same w domu. Sama pojechała do znajomych. Przerażone i zapłakane dziewczynki zapukały do sąsiadki, która wezwała policję. Dzieci trafiły do placówki opiekuńczej, a matka, która wróciła następnego dnia pijana, została objęta dozorem policyjnym.