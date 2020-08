Sarbinowo. Tragedia na niestrzeżonej plaży. Nie żyje 45-latek

Jak przekazuje portal koszalininfo.pl do zdarzenia doszło po godzinie 11 w Sarbinowie. 45-latek przebywał nad wodą z 14-letnim synem. Obaj pływali na dmuchanych kołach i materacach. W pewnym momencie dziecko zauważyło, że mężczyzna zasłabł i osunął się do morza.

Nastolatek natychmiast rzucił się na ratunek, jednak bez rezultatu. Do akcji włączyły się służby ratunkowe. Na pomoc ruszyli także plażowicze, którzy utworzyli łańcuch życia.

Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa poinformowało, że 45-latek został wydobyty z wody. - Mężczyzna został wyciągnięty, trwa resuscytacja. Poszukiwanie trwało około godziny - potwierdził st. asp. Rafał Skoczylas z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie. Niestety, policja około 13.30 poinformował że pomimo reanimacji mężczyzna zmarł. Do szpitala przewieziona została żona ofiary.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa od początku sezonu letniego przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa nad wodą. Mimo to nadal dochodzi do wielu tragedii. Zaledwie w sobotę utonęło aż 6 osób, a od początku czerwca - aż 147.

"Nad wodą pamiętaj o zasadach bezpieczeństwa: pływaj tylko w wyznaczonych miejscach, zakładaj kapok na łódce czy kajaku, nigdy nie wchodź do wody po alkoholu, nie wbiegaj rozgrzany do wody, stosuj się do poleceń ratownika" - przypomina RCB.