Sanok. Pacjent próbował uciec ze szpitala. Nie żyje

Do zdarzenia doszło we wtorek ok. godz. 14:30. Tragicznie zmarły mężczyzna to pacjent sanockiego szpitala dedykowanego do walki z epidemią koronawirusa. Z ustaleń policji wynika, że 46-latek próbował uciec, chcąc wyjść przez okno znajdujące się na I piętrze.