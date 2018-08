Sanapid zamknął plażę w Ustroniu Morskim

Kołobrzeski sanepid zamknął do odwołania centralną plażę w Ustroniu Morskim. Powodem decyzji bakteria E. coli w wodzie.

Na kąpielisku w Ustroniu Morskim pojawiły się czerwony flagi oznaczające zakaz kąpieli. W próbkach wody wykryto niebezpieczną bakterię Escherichia coli (E.coli). Plaża została zamknięta do odwołania. Nie jest to dobra informacja dla turystów wypoczywających w okolicy. Sanepid w najbliższym czasie pobierze kolejne próbki do badania, by określić, czy stan wody pozwala na kąpiele.