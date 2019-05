Samotny Dzień Zwycięstwa. Na moskiewskiej defiladzie nie będzie żadnych

130 pojazdów, 74 samoloty, 13 tys. żołnierzy. I ani jednego zagranicznego przywódcy. Tak będzie wyglądać tegoroczna Parada Zwycięstwa. To pierwszy raz od wielu lat, kiedy u boku Władimira Putina nie będzie żadnego gościa. - Defilada służy już wyłącznie propagandzie wewnętrznej - komentuje ekspert.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow informował jeszcze tydzień przed defiladą, że w tym roku nie wysłano żadnych zaproszeń dla przywódców z zagranicy. Ani słowem nie wspomniał jednak o przyczynach. To niezwykła sytuacja, bo dotąd zawsze miała międzynarodowy wymiar. Choć po aneksji Krymu do Moskwy nie fatygują się już zachodni przywódcy (w 2015 roku swój przyjazd odwołał nawet Kim Dzong Un), a lista gości znacząco zmalała - zarówno co do liczby, jak i statusu przywódców - Rosja pilnowała, by na Placu Czerwonym zawsze była choćby namiastka międzynarodowego towarzystwa.