Samorządy studenckie pod nadzorem. Wydatki ściśle kontroluje uczelnia

Na Wieczorze Dżentelmena zorganizowanym przez Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej miało dochodzić do gorszących scen. Jedna ze studentek zarzuciła samorządowcom wydanie pieniędzy uczelni m.in. na erotyczne gadżety. Sprawdziliśmy - wszystkie wydatki samorządów kontrolują rektorzy. Taki nie mógł znaleźć się w kosztorysie.

"Ciągły, bieżący nadzór"

Pełnomocnictwo i odpowiedzialność przewodniczącej

Gdy wniosek jest rozpatrzony pozytywnie, kolejnym etapem jest Biuro Samorządu Studentów, w którym zasiadają pracownicy zatrudnieni przez uczelnię. - Faktury składane są do pracowników Biura, które sprawdza, czy są one zgodne z tym, co jest we wniosku. Później przechodzi to przez moje ręce. Następnie idzie to do kwestury, tam jest to po raz kolejny sprawdzane. I to jest miejsce, z którego wychodzą pieniądze. My nie mamy bezpośrednio dostępu do żadnych pieniędzy, nie mamy żadnej karty, z której opłacić zakupy. Na tym zamyka się droga płatności, a później jest sprawozdanie z wykonania kosztorysu - tłumaczy przewodnicząca samorządu.