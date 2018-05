Samoobrona chce iść do wyborów z partią K. Morawieckiego. Zamierza też poprzeć PiS

Przewodniczący Samoobrony Lech Kuropatwiński poinformował, że ugrupowanie chce utworzyć listy wyborcze do sejmików województw wspólnie z partią Wolni i Solidarni. Trwają również rozmowy z PiS, którego kandydatów w wyborach na prezydentów największych polskich miast miałaby poprzeć Samoobrona.

Kuropatwiński zdradza, że jego partia podpisała wstępne porozumienie z Wolnymi i Solidarnymi. Negocjacje odnośnie do ostatecznego kształtu porozumienia wciąż trwają.

- Do wszystkich 16 sejmików chcemy iść wspólnie z ugrupowaniem pana Morawieckiego, a do powiatów i gmin albo razem, albo sami jako Samoobrona - mówi przewodniczący.

- Jeżeli dojdzie do naszej współpracy z PiS-em i Zjednoczoną Prawicą, to wtedy poprzemy ich kandydatów. Cały czas rozmawiamy na ten temat z Kornelem Morawieckim - zapowiada Kuropatwiński.

Wewnątrz partii wciąż trwają dyskusje na temat ostatecznego programu, który zaproponuje wyborcom. Poza sztandarowym postulatem Samoobrony, czyli inwestycjami w polską wieś i rolnictwo, ugrupowanie będzie dążyło również do likwidacji urzędów pracy oraz powiatów. Wspomniane zmiany mają zapewnić Polsce wielomiliardowe oszczędności.

Samoobrona była w Sejmie w latach 2001-2011. Od lutego 2006 r. do lipca 2007 r. tworzyła rząd razem z PiS i LPR. Od tamtej pory bezskutecznie stara się powrócić do wielkiej polityki. Założona przez Andrzeja Leppera partia liczy obecnie kilka tysięcy członków, podczas gdy w czasach świetności należało do niej ponad 100 tys. osób.