Samolot nad rezydencją prezydenta Trumpa. Poderwali dwa F-16

Dwa F-16 z bazy Homestead na Florydzie przechwyciły mały prywatny samolot, który wleciał w przestrzeń zamkniętą nad rezydencją prezydenta USA w Mar-a-Lago. Donald Trump spędzał w niej ostatni weekend.

Jak informuje "The Palm Beach Post" Trump, od czasu objęcia fotela prezydenta USA, już trzykrotnie gościł Mar -a - Lago. Podczas każdej z jego wizyt dochodziło do naruszeń przestrzeni powietrznej nad tzw. Zimowym Białym Domem. Do tej pory w strefę zakazaną wleciało co najmniej 27 pilotów.