Samochód wjechał w plac zabaw w Grodzisku Mazowieckim. Samochód zapłonął

Funkcjonariusz straży pożarnej przekazał portalowi Przegląd Regionalny, że w samochodzie wybuchł pożar komory silnika. Kierowcę wynieśli z pojazdu policjanci. Mężczyznę przetransportowano do szpitala. - Po przybyciu policjanci zauważyli, że z samochodu wydobywa się dym. Wynieśli kierowcę ze środka pojazdu. Widać było, że coś niedobrego dzieje się z jego stanem zdrowia. Mężczyzna został przekazany ratownikom z pogotowia, którzy, po jego zbadaniu, zdecydowali, żeby zabrać go do szpitala - powiedziała Przeglądowi Regionalnemu sp.sztab. Katarzyna Zych, oficer prasowy policji z Grodziska Mazowieckiego.