Samochód rozerwało. Tragedia pod Wieleniem

Wieleń. Tragiczny wypadek. Auto rozerwało na dwie części

Pierwsze zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do stanowiska kierowania w Trzciance około godziny 21. Na miejsce wysłano policję, straż pożarną oraz pogotowie ratunkowe.

Powrót do szkół jeszcze w kwietniu? Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz komentuje

Siła uderzenia była tak wielka, że pojazd został rozerwany na dwie części. Widać to na zdjęciach, które opublikowała lokalna telewizja. Auto - mazda 323 została rozerwana na wysokości siedzenia kierowcy.

Tragedia w Wieleniu. Nie żyje kierowca

Jak informują służby, w wyniku zdarzenia zginęła jedna osoba. Najprawdopodobniej jest to mężczyzna, mieszkaniec Trzcianki.

Na miejsce wypadku wezwano prokuratora. Pod jego nadzorem policyjni śledczy zabezpieczyli ciało do sekcji, a także dokumentację i ślady z miejsca zdarzenia. Te posłużą do określenia przyczyny oraz okoliczności, w jakich doszło do tragicznego wypadku.