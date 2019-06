Samochód od premiera to nie wszystko. Sześcioraczki otrzymają też pieniądze od samorządu

Ich narodzinami żyła cała Polska. Sześcioraczki z Tylmanowej i ich rodziców odwiedzili w szpitalu między innymi prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. Od szefa rządu rodzina otrzymała samochód. Ale to nie koniec niespodzianek.

"Sześcioraczki. Pierwszy taki przypadek w Polsce"

Sześcioraczki urodziły się 20 maja w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Ich imiona to: Filip, Tymon, Zosia, Kaja, Malwina i Nela. To jedyny taki przypadek w Polsce. Jak wyjaśniła rzeczniczka krakowskiego szpitala Anna Motyka, taka ciąża zdarza się na 4,7 mld ciąż na świecie. – To bardzo rzadki przypadek – dodała.