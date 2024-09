Salwa z Pjongjangu. Prowokacja Korei Północnej

Pjongjang wzbogaca uran

W ubiegły piątek, 13 września, Korea Północna ujawniła po raz pierwszy zakład wzbogacania uranu dla celów wojskowych. Miało to miejsce dzień po wystrzeleniu kilku pocisków balistycznych krótkiego zasięgu w kierunku Morza Wschodniego. Reżimowe media poinformowały wówczas, że przeprowadzono testowe wystrzelenie nowego pocisku Hwasong-11Da4.5 na jego maksymalnym i minimalnym zasięgu, dodając, że są one zdolne do przenoszenia 4,5-tonowej "superdużej głowicy bojowej".