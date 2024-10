Sąd zdecydował ws. aresztu dla Buddy i jego partnerki

Zmianie uległ jedynie okres stosowania aresztu tymczasowego wobec obojga podejrzanych do dnia 11 stycznia 2025 r, bo taki wniosek składał prokurator w tym zakresie.

Jak przekazał WP rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Szczecinie - Michał Tomala, sąd uznał, że zebrany w sprawie materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanych zarzuconych im występków, co stanowi podstawę do stosowania środków zapobiegawczych.

Adwokat przekonywał ponadto, że tego typu loterie były organizowane przez wiele ostatnich lat przez wielu bardzo znanych twórców. - Były wydawane zezwolenia na ich organizacje, a służby temu się tylko przyglądały. Zabrakło jasnego komunikatu, co wolno, a czego nie wolno. To doprowadziło do takiej sytuacji, jaką obecnie się zmagamy - ocenił.