Sąd oskarża mecenas. Miała wynieść akta gangu

W warszawskim Sądzie Rejonowym doszło do próby wyniesienia płyty, zawierającej akta śledztwa członków wietnamskiej grupy przestępczej. Próbę podjęła prawniczka, która jest obrońcą jednej z podejrzanych osób.

Sytuację zaobserwował jeden z pracowników sekretariatu, który zauważył jak kobieta wsuwa do torebki płyty zawierające akta sprawy. To dzięki niemu nie doszło do wycieku dokumentów dotyczących śledztwa. Sytuacja miała miejsce podczas jednego z posiedzeń aresztowych.