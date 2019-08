Sąd Najwyższy: wybory do Parlamentu Europejskiego są ważne

Wyrok ws. ważności głosowania Sąd Najwyższy ogłosił w piątek. Zgodnie z orzeczeniem majowe wybory odbyły się zgodnie z prawem.

Głosowanie uznano za ważne, pomimo zgłaszanych do Sądu Najwyższego protestów przeciw legalności wyborów.

Do Sądu Najwyższego wpłynęło 59 protestów przeciwko ważności wyborów do europarlamentu. Sąd uznał, że 8 skarg było zasadnych. Nie miały one jednak wpływu na wynik wyborczy - ocenili sędziowie. Z kolei pięć skarg uznano za niezasadne, resztę zaś pozostawiono bez dalszego biegu (wydano zarządzenia o ich zwrocie lub umorzono postępowania).