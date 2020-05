Sąd Najwyższy wybiera I prezesa. Jest wniosek o odwołanie sędziego Kamila Zaradkiewicza

Jak informuje Radio ZET, zdaniem sędziów "sposób prowadzenia przez p.o. I prezesa SN Kamila Zaradkiewicza Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN odbiega od przyjętych standardów". Pod pismem podpisało się ponad 30 sędziów SN, którzy nie zgadzają się ze środową decyzją Zaradkiewicza o przerwaniu obrad . Prawnik zapowiedział, że "zwróci się do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o rozważenie zmian regulaminu SN".

Przypomnijmy, że zgromadzenie zebrało się w piątek, aby wybrać nowego prezesa Sądu Najwyższego. Od tego czasu kilkukrotnie przekładano posiedzenie z powodu patu - kilkukrotnie nie udało się wybrać komisji skrutacyjnej (liczącej głosy - przyp. red). Do zwrotu akcji doszło we wtorek, gdy tuż po rozpoczęciu obrad Zaradkiewicz stwierdził, że organ udało się powołać. Wywołało to oburzenie wśród sędziów SN, których zarzucili prawnikowi "jednoosobowe ustalanie zasad".