Sąd Najwyższy uznał wybory prezydenckie za ważne. Krytyka w sieci

Po rozpatrzeniu protestów wyborczych Sąd Najwyższy potwierdził w poniedziałek, że wybory prezydenckie 2020, które odbyły się 28 czerwca i 12 lipca, są ważne. Sędziowie Izby Kontroli Nadzwyczajnej zebrali się w tej sprawie, by przekazać opinię o ważności wyborów.

"Podejrzana neo-izba z nadania neo-KRS odebrała obywatelom prawo do Sądu Najwyższego, niezależnego od władzy politycznej, który miał ocenić ważność wyboru" - czytamy z kolei we wpisie Mikołaja Małeckiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Krótki komentarz zamieścił również prof. Wojciech Sadurski, który porównał Sąd Najwyższy do Trybunału Konstytucyjnego.

Sąd Najwyższy zadecydował ws. wyborów 2020. Politycy komentują

Głos na Twitterze zabrali również politycy. "Wybory bez uczciwej kampanii, z opłacaną z budżetu akcją propagandową w mediach rządowych, bez możliwości udziału setek tysięcy Polaków z zagranicy okazały się 'ważne'. Tylko co to za 'wybory'? I po co komu taki SN, który przyklepie wszystko, czego chce władza?" - pyta Kamila Gasiuk-Pihowicz z Koalicji Obywatelskiej.