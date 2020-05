Sąd Najwyższy. Prześwietliliśmy majątek nowej prezes Małgorzaty Manowskiej

Koniec marca 2007 r. Sędzia Małgorzata Manowska obejmuje w rządzie PiS stanowisko wiceministra sprawiedliwości. Pełni funkcję do 27 listopada 2007 będąc podsekretarzem stanu odpowiedzialnym za nadzór nad sądownictwem. Jako zastępca Zbigniewa Ziobry, ówczesnego szefa resortu, musiała ujawnić swój majątek.

Według oświadczenia majątkowego złożonego w 2007 roku, zanim została wiceministrem, Manowska zarobiła 232 897 zł (od stycznia 2006 r. do końca marca 2007 r). Wraz z małżonkiem była współwłaścicielem domu o powierzchni 240 metrów kwadratowych wraz z działką 980 metrów kw.. Spłacała również 81 094 franków szwajcarskich kredytu, 50 tys. zł pożyczki z sądu apelacyjnego i 20 tys. zł kredytu odnawialnego.

Przypomnijmy, że w tym samym czasie, w którym Manowska pracowała w resorcie, wiceministrem sprawiedliwości był również obecny prezydent Andrzej Duda, który we wtorek powołał ją na stanowisko I prezesa Sądu Najwyższego.

Ponad 500 tys. zł w 2016 roku

new tab

Kiedy jakiś czas temu pytaliśmy prof. Manowską o to zobowiązanie odpisała nam: "Poprawa warunków mieszkaniowych nie jest równoznaczna z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych. Poprawa oznacza polepszenie już istniejącego stanu rzeczy, czyli - w tym przypadku - zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych. W domu o powierzchni 240 m. kw. zamieszkiwało po jego wybudowaniu sześć osób, żeby Pan nie myślał, że opływałam w luksusy. Ocena, czy zaciągam pożyczkę mieszkaniową na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych należała do ówczesnego Prezesa Sądu Apelacyjnego, który oceniał mój wniosek, a okoliczności podane we wniosku odpowiadały rzeczywistemu stanowi i były zgodne z prawdą" - przekazała WP prof. Małgorzata Manowska.