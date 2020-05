Sąd Najwyższy. Kolejna próba wyłonienia I prezesa

Przypomnijmy, że wcześniej tę funkcję pełnił Kamil Zaradkiewicz. Zrezygnował w geście protestu wobec utrudniania prac Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN. Zarówno jego osoba, jak i sposób prowadzenia obraz budziły kontrowersje. Około godz. 9 odbyła się konferencja Komitetu Obrony Sprawiedliwości. Jego członkowie podkreślali, że Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN to organ konstytucyjny powołany po to, by pomóc prezydentowi wybrać I prezesa Sądu Najwyższego. Ale nie tylko.