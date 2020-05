Sąd Najwyższy. Aleksander Stępkowski odroczył obrady Zgromadzenia Ogólnego Sędziów

Do toczących się rozmów odniósł się sędzia Aleksander Stępkowski. - Jest zasadnicza zmiana. Rozmawialiśmy bardzo szczerze z prezesami izb i kandydującymi na I prezesa Sądu Najwyższego - poinformował - jak relacjonuje Polsat News - w rozmowie z PAP Stępkowski.

Sąd Najwyższy. Kandydaci na I prezesa SN wygłosili oświadczenia

- Miałem sen, że polski Sąd Najwyższy jest niezależny i zjednoczony, silny wewnętrznie, nie ma w nim żadnych podziałów i nieufności (...), że jest szanowany w kraju i na świecie". Podkreślił, że "te okoliczności wbrew pozorom wydają się realne, to nie jest tylko sen, tylko marzenie". Przekonywał, że "zrealizowanie tych szczytnych założeń jest możliwe w niedługim czasie".

O godz. 17:20 zakończyła się część zgromadzenia, w której kandydaci na I prezesa SN przedstawili swoje oświadczenia. W następnym punkcie spotkania pozostali sędziowie odpowiadali na skierowane do nich pytań. Do zakończenia piątkowych obrad odpowiedzieć na pytania udało się dwóm kandydatom.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów odroczone. I prezes SN wciąż nieznany

Kamilowi Zaradkiewiczowi udało się zakończyć etap formalny obrad zgromadzenia sędziów, jednak napotkał on opór pozostałych sędziów przy wyborze członków komisji skrutacyjnej, której zadaniem jest liczenie głosów oddanych na kandydatów na I prezesa SN. Ostatecznie 12 maja Zaradkiewicz wyłonił członków komisji stosując się do protokołu głosowania z 9 maja, co spotkało się z dużą krytyką.