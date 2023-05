Są z nim samorządowcy. Prezydent Starachowic tworzy partię

Materek wymienił też kilka z 23 postulatów swojego ugrupowania. Jednym z nich jest wdrożenie reformy, która ma wprowadzić "prosty i stabilny system podatkowy". Rozwiązanie zakłada likwidacje podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i zastąpienie go podatkiem od funduszu płac. To przedsiębiorstwa zbiorczo opłacałyby za pracowników składki i podatki. Przez co - jak mówił Materek - z 16 milionów podatników, pozostałoby około 2 mln. - System będzie zdecydowanie prostszy - mówił.