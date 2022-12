Są wyniki śledztwa. Tak Putin oszukuje Zachód

Rosja skutecznie omija sankcje, importując na masową skalę zachodnie podzespoły elektroniczne, których używa później do produkcji pocisków rakietowych wykorzystywanych przeciwko Ukrainie - wynika z dziennikarskiego śledztwa agencji Reutera i brytyjskiego think tanku Royal United Services Institute (RUSI). Komponenty trafiają do Rosji przez firmy zarejestrowane w Turcji i Hongkongu.