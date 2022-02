Są na kluczowej flance. Ale Finlandii i Szwecji nie spieszy się do NATO

- Rządzą socjaldemokraci z Zielonymi. Wprawdzie to rząd mniejszościowy, ale socjaldemokraci to największa szwedzka partia. Aby wejść na ścieżkę akcesji do NATO, w Szwecji potrzebny jest konsensus polityczny. I o ile konserwatywna opozycja jest za akcesją do Sojuszu, to socjaldemokraci już nie. W tej partii istnieją silne ruchy pacyfistyczne. Do tego żywa jest szwedzka tradycja 200 lat bez wojen i formalnej neutralności w tracie II wojny światowej. To są dziś mrzonki i mity - funkcjonują jednak silnie w szwedzkiej lewicy. Rząd, zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, nie wdaje się w wewnętrzną dyskusję w obu tworzących go partiach, tylko po prostu współdziała z NATO, z USA, Wielką Brytanią, Finlandią, Norwegią, Danią i tworzy tę samą gęstą sieć pajęczą sojuszniczych powiązań, co Finlandia. Po prostu w coraz większym stopniu oba kraje stają się faktycznymi członkami Sojuszu, bez formalnej akcesji.