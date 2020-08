S3 Bolków - Kamienna Góra. Rozpoczęła się budowa kolejnego odcinka drogi S3

S3. Rusza budowa odcinka Bolków - Kamienna Góra

S3. Ułatwienie dla podróżnych do Czech

S3 - odcinek Bolków - Kamienna Góra to jeden z brakujących odcinków na drodze ekspresowej S3. Będzie on miał ponad 16 kilometrów długości, a w każdą stronę zaplanowano wybudowanie po dwóch pasów ruchu. Wybudowane zostaną dwa tunele, a jeden z nich będzie najdłuższym w Polsce tunelem drążonym w skale. Jego długość wynosić będzie ponad dwa kilometry.

Zaplanowano również budowę mostów, wiaduktów, przepustów, ekranów akustycznych, przejść dla zwierząt i ogrodzeń. Zakończenie prac na odcinku Bolków - Kamienna Góra zaplanowane jest na 2023 rok. Wcześniej powstanie odcinek drogi S3 z Kamiennej Góry do Lubawki i granicy państwa z Czechami. Ma być on gotowy w 2021 roku. Wybudowanie tych odcinków znacznie ułatwi podróż z Dolnego Śląska do Czech. Obecnie droga S3 kończy się w szczerym polu, ale to ma się zmienić za trzy lata.