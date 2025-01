Bezczelny złodziej. Ukradł puszkę z datkami dla WOŚP

Do zdarzenia doszło dzień wcześniej około godziny 23.00. Wtedy to młody mężczyzna podjechał hulajnogą elektryczną pod jeden ze sklepów sieci spożywczych w Skórzewie. Wszedł do środka z założonym na głowę kaskiem motocyklowym. Odwrócił uwagę ekspedientki prosząc o rzecz, która była oddalona od kasy. To właśnie obok niej stała skarbonka WOŚP.