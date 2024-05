Śmierć na ekspresówce. Mężczyznę potrącił samochód

Z nieoficjalnych informacji wynika, że mężczyźnie wydawało się, że jego auto zaczęło się palić w czasie jazdy. Zatrzymał się na poboczu wysiadł z pojazdu drogi ekspresowej, aby sprawdzić, co się stało. Wówczas został potrącony przez rozpędzony, nadjeżdżający samochód. Mężczyzna nie przeżył wypadku. Okazało się, że ostatecznie nie doszło do pożaru, lecz do awarii chłodnicy.