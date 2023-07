Wrocław. Ewakuacja Trzonolinowca. Mieszkańcy muszą się wyprowadzić

Trzonoliowiec został zbudowany w 1967 roku. Ma 12 pięter, 41 metrów wysokości i znajdują się w nim 44 mieszkania. Zaprojektowali go architekci Andrzej Skorupa i Jacek Burzyński. Jest to jeden z niewielu takich obiektów w Europie. Jego konstrukcja to żelbetowy trzon, przenoszący pionowe obciążenia na podstawę budynku, i stropy zawieszone na 12 linach. Liny przyczepione są do szczytu trzonu i do parteru. Trzonolinowiec budowany był nietypowo - od najwyższego piętra.