Ryzyko zalania pod Wrocławiem. Ruszyły specjalne pompy

W poniedziałek rano w Zbytowej w powiecie oleśnickim Widawa sięgała 317 cm. To 7 cm powyżej stanu ostrzegawczego. Stan alarmowy to w tym miejscu 350 cm. Prognozy mówią, że we wtorek lustro wody może się podnieść do 325 cm, na tym poziomie rzeka powinna się już zatrzymać.