Plac zabaw we Wrocławiu. Tutaj dzieci mają się bawić po cichu

"Jeśli ktoś kiedykolwiek był na tym osiedlu, to doskonale zrozumie - ogromna ilość budynków ma malej przestrzeni, co powoduje tzw "tarcie" ze względu na małą wolną przestrzeń. To oczywiście nic nie da, dzieci nie są winne temu że krzyczą, to efekt okresu dzieciństwa. A tabliczkę można potraktować jako efekt "rozpaczy" nad stanem faktycznym przestrzeni" - napisał mieszkaniec Wrocławia.