Niepokojące zjawisko pod Wrocławiem. Uchwycono trąbę powietrzną?

Do godz. 21.00 dla Wrocławia i całego Dolnego Śląska obowiązywało ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia przed burzami z gradem. Prognozowane przez IMGW były burze, którym miejscami towarzyszyły silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm, a także porywy wiatru do 85 km/h oraz lokalnie grad.