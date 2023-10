"Jagodność". Wprowadzili pizzę inspirowaną wyborami

O Mani Smaku mówiły i pisały już chyba wszystkie media w Polsce. To ta pizzeria w wyborczą niedzielę w nocy przywiozła aż 300 kartonów pizzy do kolejki czekającej na możliwość oddania głosu w komisji na wrocławskim Jagodnie. Ponieważ miejscy urzędnicy nie przewidzieli, że tak wielu mieszkańców osiedla będzie chciało oddać głos i nie przygotowali dla nich odpowiedniego lokalu, zmarznięci ludzie musieli czekać nawet ponad 5 godzin na możliwość wejścia do lokalu wyborczego. Ostatni wyborcy oddali tutaj głos dopiero o 2.45 w nocy.