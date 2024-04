Lisy grasują w Warszawie. Mieszkańcy Bemowa bezradni

Straż miejska nie jest od lisów

Co ciekawe, choć strażnicy miejscy w swoich szeregach posiadają ekopatrol, to nie są jednostką uprawnioną do podejmowania jakichkolwiek działań wobec dzikich zwierząt. Inaczej jest w innych samorządach, jak np. w pobliskim Legionowie, gdzie strażnicy miejscy od lat zajmują się odławianiem dzikiej zwierzyny, która pojawia się na terenach miejskich, np. dzików. Zatem - być może - to Lasy Miejskie powinny je odławiać.