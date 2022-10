Nowa odsłona kryzysu na linii Waszyngton – Rijad

Zmierzając do brzegu, o co tak naprawdę chodzi Saudom? We wrześniu kraje G7 zgodziły się na tzw. price cap – limity cenowe na rosyjską ropę. Kraje OPEC, w szczególności AS, zaczęły obawiać się, że to tylko początek, a wkrótce przyjdzie czas na obłożenie limitami także saudyjskiej ropy.