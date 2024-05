Islamska Republika Iranu szuka następcy. Stawka jest wysoka

Nie można jednak stwierdzić, że wybór nowego prezydenta nie ma jakiegokolwiek znaczenia. To, kto zostanie teraz prezydentem, może wskazywać, jaki kierunek Islamska Republika przyjmie w kolejnych latach. Jeśli będzie to Ghalibaf, będzie oznaczało to dalszy wzrost wpływów Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Natomiast wybór np. umiarkowanego polityka mógłby wskazywać, że Iran będzie chciał ponownie otworzyć negocjacje z Amerykanami na temat powrotu do nuklearnego dealu z 2015 r.