Włamali się do szkoły, zamaskowali twarze. Ale napisali swoje ksywy na tablicy

Wszystko działo się 22 listopada wieczorem. Włamywacze za pomocą klucza do drzwi ewakuacyjnych włamali się do szkoły. Wszystko zarejestrował monitoring. Mężczyźni mieli jednak założone kaptury i zasłonięte twarze. To miało być włamanie doskonałe, tymczasem niespodziewanie włamywacze podpisali się na tablicy i wyszli.