Katarzyna zamordowała Mariana z Krosna Odrzańskiego. Wbiła mu nóż w szyję. W sądzie wszystko odwołała, bo kogoś chroni, a ciała nadal nie odnaleziono

W sądzie odwołała niemal wszystkie swoje wcześniejsze zeznania. Nie przyznała się do zabójstwa Mariana ani do winy. Utrzymała jednak zeznania dotyczące przemocy, do której miało dochodzić w domu. Powiedziała również: "chronię kogoś bliskiego sercu". Utrzymała też to, że policjant w Gorzowie miał, strasząc, nakłaniać ją do przyznania się do winy.