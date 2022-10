Brutalnie pobił barmankę, bo nie mógł zapłacić kartą. Skatowana kobieta leży w szpitalu

Do zdarzenia doszło nocy z 10 na 11 października. Do leszczyńskiego pubu mieszczącego się w centrum miasta przyszedł klient, który przez kilka godzin pił alkohol oraz korzystał z maszyn do gry. Około północy mężczyzna chciał uregulować rachunek, proponując płatność kartą, choć doskonale wiedział, że w tym miejscu nie ma takiej możliwości.