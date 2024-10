75-latka została okradziona na "Unię Europejską"

Złodzieje i oszuści używają różnych argumentów jako pretekstu do tego, żeby dostać się do mieszkania. Wymyślają coraz to nowsze sposoby, aby oszukać, okraść i wykorzystać swoje potencjalne ofiary. Na swoje ofiary najczęściej wybierają osoby starsze lub samotne. - Mają świadomość, że seniorami łatwiej jest manipulować - mówi podinsp. Stanisławska.