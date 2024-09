- Osią takich narracji i ukrytych w nich ofert dyplomatyczno-politycznych jest wskazanie, że jeśli uznamy, że Ukraina dokonała tego sabotażu, to wówczas będzie można zrzucić wszelkie kłopoty na Kijów oraz na USA, co może być do przyjęcia dla znacznej części niemieckich obywateli. Obecne władze Niemiec wykorzystają to, żeby utrzymać swoją pozycje, a zwłaszcza w kontekście różnych wyborów. Coś na zasadzie: zobaczcie, że wszystkiemu winni są ci Ukraińcy i Amerykanie, którzy nie dość, że nie mogą zawrzeć z Rosją kompromisu, to jeszcze wysadzają inwestycję, w którą zaangażowaliśmy wiele czasu, sił i środków - podsumowuje Sadłowski.