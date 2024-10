Powiedzieli, że syn jest "umierający". Seniorka oddała 60 tys. złotych

Mężczyzna ten powiedział, że syn pokrzywdzonej ma COVID-a i jest umierający i potrzebny jest bardzo drogi lek, który trzeba sprowadzić z zagranicy. Kobieta w kopercie przekazał nieznajomemu mężczyźnie 60 tysięcy złotych. Kiedy "odbierak" przyszedł do miejsca zamieszkania pokrzywdzonej, kobieta dała mu do podpisu oświadczenie o odbiorze pieniędzy. Osoba ta postawiła na kartce znak X i wyszła z mieszkania. Kiedy do mieszkania kobiety wrócił z pracy syn, uświadomił jej, że została oszukana.