Śmiertelny wypadek, nie żyje 15-latek. Strażacy mówią, co ich spotkało

Po przewiezieniu do szpitala zmarł 15-letni pasażer, dwóch innych pasażerów w wieku 17 lat odniosło obrażenia i trafiło do szpitala. Kierujący audi 17-latek nie posiadał uprawnień. Był trzeźwy. Wszystkie osoby, które podróżowały pojazdem to obywatele Bułgarii.