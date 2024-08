Mordercze wiktoriańskie suknie i dodatki, czyli śmiercionośna zieleń

Każda epoka ma swoje obowiązujące trendy, fasony i kolory, dzięki którym można wyróżnić się z tłumu. W XIX wieku był to bez wątpienia piękny, głęboki odcień szmaragdowej zieleni, zwany później zielenią paryską, wiedeńską lub szwajnfurcką. Na punkcie tego koloru oszalała cała Europa – a to z powodu początkowych problemów z jego dostępnością. Barwa ta była bowiem przez długie lata niemożliwa do uzyskania naturalnymi sposobami, a przynajmniej nie w tak intensywnym odcieniu.