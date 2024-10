Zainwestowała w "Gaz System". Z konta zniknęło wszystko

Niestety, po kilku dniach seniorka zauważyła, że ktoś z jej konta bankowego wykonał dwa przelewy na łączną kwotę blisko 130 tysięcy złotych. Zaskoczona kobieta zapytała "opiekuna klienta" o te transakcje. Ten przyznał, że to on je zlecił, tłumacząc, że miały one na celu "sprawdzenie" legalności jej oszczędności. Mężczyzna obiecał, że pieniądze są bezpieczne i wkrótce wrócą na jej konto.